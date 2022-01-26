Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских пенсионеров.
По ее словам, в последние дни в СМИ появились сообщения о том, что с 1 февраля пенсионеров ждет очередная выплата в размере пяти тысяч рублей. Сообщается, что, якобы, эти деньги все пожилые граждане получат сверх запланированной индексации на 8,6%.
Однако, все обстоит иначе. По словам Киреевой, авторы элементарно перепутали одно с другим.
Действительно, еще в конце прошлого года правительство РФ выделило огромные средства на дополнительные выплаты пенсионерам - 130 миллиардов рублей.
«Средства были направлены в регионы для выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии. Эта доплата положена пенсионерам, чья пенсия гораздо меньше уровня прожиточного минимума для пожилых граждан. Размер этих доплат индивидуален для каждого пенсионера. У кого-то это будет пять тысяч рублей, у кого-то меньше», - уточнила Анастасия Киреева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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