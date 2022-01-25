Военные России блокировали новые удары Израиля

Сегодня, 19:44

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Военные России блокировали новые удары Израиля
Фото из открытых источников

Российские военные осуществили полную блокировку авиаударов израильской стороны по Сирии — попытка Тель-Авива провести атаку по сирийскому порту Латакия окончилась провалом. Об этом сообщает «Avia.pro».

Израильские удары по стратегически важному сирийскому объекту были полностью заблокированы российскими военными — за счет активизации российских комплексов противовоздушной обороны ни одна из ракет не достигла цели. Несмотря на то, что Тель-Авив выразил возмущение таким вмешательством РФ, в Минобороны России указали, что пресечение авианалетов со стороны Израиля будет продолжаться и впредь — для этого сирийское оборудование заменят на российские ПВО. 

За счет того, что российская сторона разместила вблизи порта Латакия свои силы, данная территория стала полностью контролироваться ВС РФ — и любая попытка авианалета или приближения агрессивно настроенной авиации будет моментально поражаться. 

«С размещением российского спецназа в порту Латакия и началом совместных российско-сирийских патрульных операций вдоль границы с Голанскими высотами и на юге Сирии было завершено создание оборонной линии от израильских авиаударов. Вся территория от воздушной гавани Хмеймим до юга Голанких высот будет находиться под контролем российских ПВО», - прокомментировали эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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