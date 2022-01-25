Аналитик Бабин: рубль укрепится при налаживании отношений России и Запада

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин предрек российской валюте укрепление при одном условии. По его мнению, этого стоит ждать, если Россия и Запад начнут налаживать двухсторонние отношения. Если сложившаяся ситуация в мире не изменится, то это негативным образом скажется на курсе рубля, считает Бабин. Он также сказал, что прошлая неделя прошла для национальной валюты стабильно и только в четверг и пятницу рубль начал снижение. В дальнейшем российская валюта будет ослабевать, заявил эксперт. По его мнению, это обусловлено геополитической ситуацией в мире и снижением мировых рынков, пишет novopages.ru.
Бабин также усомнился в том, что заседание ЦБ в феврале, на котором примут решение о повышении ключевой ставки, окажет сильное влияние на курс рубля. Он также высказал мнение о том, что поддержку рублю окажет рост ключевой ставки на 0,75 процентного пункта.
Также экономист предположил, что положительную роль должны сыграть высокие цены на нефть, которые несколько сгладят негативное влияние фактора геополитики. Благоприятная сырьевая конъюнктура поможет рублю быстро укрепить свои позиции, сказал эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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