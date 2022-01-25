Депутат Госдумы Бессараб рассказала, при каких условиях могут лишить пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о случаях, когда пенсионные выплаты могут приостановиться. Это может произойти при непредоставлении документов об обучении или инвалидности, переезде в другую страну или с окончанием вида на жительство.

Депутат пояснила, что в случае переезда за рубеж россияне могут потерять пенсию. Россия заключила с большим количеством стран международные договоры, в том числе по пенсионному обеспечению. Однако появятся проблемы в тех случаях, когда нет двусторонних отношений. В этом случае российские пенсионеры не получают пенсию за рубежом и люди, которые приедут в Россию из этой страны, тоже ее не получат.

Россияне, получающие пенсии по инвалидности, должны обновить соответствующие документы. В противном случае пенсионная выплата будет прекращена. Случается так, что группа присваивается инвалиду сроком на какой-то период. Гражданин порой забывает о том, что вышел срок или он не прошел переосвидетельствование. В этом случае выплата приостанавливается, отметила Бессараб. При этом она подчеркнула, что человека не могут лишить денег при бессрочной справке об инвалидности.

Пенсию по потере кормильца выплачивают до достижения 23 лет при условии обучения на очной форме. Выплата прекращается в 18 лет, если не будет предоставлен документ об обучении. При обучении же в иностранных вузах студены должны предоставить информацию о переходе на следующий курс, пишет ura.news .

Бессараб также предупредила, что выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств, если пенсионер получает пенсию не на карту и в течение длительного времени не забирает деньги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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