Депутат Госдумы Бессараб рассказала, при каких условиях могут лишить пенсии

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о случаях, когда пенсионные выплаты могут приостановиться. Это может произойти при непредоставлении документов об обучении или инвалидности, переезде в другую страну или с окончанием вида на жительство.
Депутат пояснила, что в случае переезда за рубеж россияне могут потерять пенсию. Россия заключила с большим количеством стран международные договоры, в том числе по пенсионному обеспечению. Однако появятся проблемы в тех случаях, когда нет двусторонних отношений. В этом случае российские пенсионеры не получают пенсию за рубежом и люди, которые приедут в Россию из этой страны, тоже ее не получат.
Россияне, получающие пенсии по инвалидности, должны обновить соответствующие документы. В противном случае пенсионная выплата будет прекращена. Случается так, что группа присваивается инвалиду сроком на какой-то период. Гражданин порой забывает о том, что вышел срок или он не прошел переосвидетельствование. В этом случае выплата приостанавливается, отметила Бессараб. При этом она подчеркнула, что человека не могут лишить денег при бессрочной справке об инвалидности.
Пенсию по потере кормильца выплачивают до достижения 23 лет при условии обучения на очной форме. Выплата прекращается в 18 лет, если не будет предоставлен документ об обучении. При обучении же в иностранных вузах студены должны предоставить информацию о переходе на следующий курс, пишет ura.news.
Бессараб также предупредила, что выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств, если пенсионер получает пенсию не на карту и в течение длительного времени не забирает деньги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...Подробнее
Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией. То, что США готовы...Подробнее
Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит...Подробнее
Несовершеннолетняя курила гашиш на квартире у барышни, с которой познакомилась через сайт знакомств. По информации...Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Горел доходный дом, расположенный на Лиговском проспекте. Вчера около 3:00 ночи огненная стихия охватила жилой...Подробнее
В Пенсионном фонде рассказали о доплате, которую смогут получить многие пенсионеры вместе с выплатой в феврале. Речь...Подробнее
Жители Петербурга прочитали еженедельный отчет губернатора Александра Беглова и назвали его «лицемерным»....Подробнее
Комментировать