Центробанк предупредил всех, у кого есть наличные деньги

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил о нововведении, которое коснется в первую очередь обладателей наличных средств. Эксперт отметил, что Центробанк планирует обновить некоторые денежные банкноты — первые изменения могут быть введены уже с 1 февраля, передает «Primpress.ru».
Аналитик Михаил Алексеев рекомендовал вкладчикам не спешить приобретать наличные средства в отечественной валюте. Эксперт напомнил, что Центробанк планирует провести серьезную денежную реформу и обновить некоторые купюры. Известно, что в первую очередь изменения коснутся купюры номиналом в 100 рублей — банкнота получит несколько другую цветовую гамму и увеличенное изображение цифр.
«Разумнее переждать процесс обновления купюр и запастись уже новыми банкнотами. Вероятнее всего, дизайн обновленных 100 рублей будет представлен уже после 1 февраля текущего месяца», - прокомментировал Михаил Алексеев.
Экономист добавил, что помимо внешних графических изменений российские 100 рублей получат более совершенную систему защиты от подделки — помимо этого, на купюру также будут нанесены новые российские достопримечательности.
«Процесс полного замещения старых банкнот на новые может занять до 2 лет. Также Центробанк планирует в дальнейшем провести обновление и некоторых других номиналов», - добавил Алексеев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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