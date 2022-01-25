Все, у кого есть любая карта Сбербанка, получат новую возможность с 28 января

С 28 января для держателей любой карты Сбербанка произойдут некоторые изменения. Теперь владельцы пластика смогут воспользоваться новыми услугами, которые будут подключены к программе лояльности банка. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, изменение затронуло программу бонусов сервиса «Сберспасибо», в рамках которой владельцы банковских карт могут накапливать баллы, после чего тратить их у партнеров финансовой организации.

Бонусы начисляются держателям карт каждый раз при оплате товаров и услуг. К магазинам-партнерам акции присоединились еще два сервиса - «Сберправо» и «Сберавтоподписка». Первый позволяет решить юридические вопросы, а с помощью второго можно арендовать автомобиль.

Таким образом, бонусные баллы «Спасибо» можно будет обменять на новые услуги. Помимо этого, владельцам карт будут начислять повышенные проценты в указанных выше сервисах. Так, при заказе юридической услуги клиенту банка будут возвращены 5% от оплаченной суммы. За каждую операцию по аренде авто владельцу карты вернут 1% в виде бонусных баллов, пишет primpress.ru .

Эти возможности распространяются на участников программы «Спасибо», которые провели операцию любой картой Сбербанка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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