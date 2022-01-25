Все, у кого есть любая карта Сбербанка, получат новую возможность с 28 января

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
С 28 января для держателей любой карты Сбербанка произойдут некоторые изменения. Теперь владельцы пластика смогут воспользоваться новыми услугами, которые будут подключены к программе лояльности банка. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, изменение затронуло программу бонусов сервиса «Сберспасибо», в рамках которой владельцы банковских карт могут накапливать баллы, после чего тратить их у партнеров финансовой организации.
Бонусы начисляются держателям карт каждый раз при оплате товаров и услуг. К магазинам-партнерам акции присоединились еще два сервиса - «Сберправо» и «Сберавтоподписка». Первый позволяет решить юридические вопросы, а с помощью второго можно арендовать автомобиль.
Таким образом, бонусные баллы «Спасибо» можно будет обменять на новые услуги. Помимо этого, владельцам карт будут начислять повышенные проценты в указанных выше сервисах. Так, при заказе юридической услуги клиенту банка будут возвращены 5% от оплаченной суммы. За каждую операцию по аренде авто владельцу карты вернут 1% в виде бонусных баллов, пишет primpress.ru.
Эти возможности распространяются на участников программы «Спасибо», которые провели операцию любой картой Сбербанка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...Подробнее
Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...Подробнее
Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией. То, что США готовы...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит...Подробнее
Несовершеннолетняя курила гашиш на квартире у барышни, с которой познакомилась через сайт знакомств. По информации...Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
В Пенсионном фонде рассказали о доплате, которую смогут получить многие пенсионеры вместе с выплатой в феврале. Речь...Подробнее
Комментировать