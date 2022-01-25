С 28 января появится новая беда для всех пенсионеров России

Пенсионный консультант Анастасия Киреева сообщила о стремительном скачке цен на продовольственную корзину, которая является базовой для многих пенсионеров. Аналитик указала, что даже с учетом индексации пенсий, пожилое население вряд ли сможет обеспечить себя необходимыми товарами из-за увеличивающейся инфляции, передает «Primpress.ru».

Эксперт Анастасия Киреева указала на падение покупательской способности пенсионных выплат для россиян — даже с учетом индексации таких начислений. Причиной этого аналитик назвала продолжающийся рост инфляции, который к концу января увеличился еще на 0.88%.

«Такой скачок намного опережает данные за весь январь 2021 года. Уже сейчас цены в среднем выросли на 0,042%, причем преимущественно на такие базовые товары, как макароны, гречку, сахар, творог и овощи. Именно такие продукты входят в основную продуктовую корзину наших пенсионеров», - прокомментировала Анастасия Киреева.

Консультант добавила, что даже с учетом февральского повышения пенсий, пожилые граждане вряд ли останутся в плюсе из-за неизбежных повышенных трат на продукты.

«Пенсионерам добавят всего 2,7% по сравнению с январем. Но за это время цены вырастут сильнее. А если учесть неминуемое подорожание услуг ЖКХ и медикаментов, то пенсионеры могут лишиться возможности оплачивать даже самые основные категории», - отметила эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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