Курс доллара растет после заявления Пауэлла

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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В четверг американский доллар вырос до двухмесячного максимума по отношению к другим основным валютам. Причиной этого специалисты называют заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По сути, он оставил открытой дверь для более значительного и быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок, чем несказанно удивил инвесторов.
В четверг, 27 января, пара EUR/USD снизилась на 0,34% и нынче торгуется у отметки в 1,1197. Индекс доллара DXY растет на 0,90% и сейчас у отметки в 96,81.
Пауэлл по окончании заседания ФРС, которое продлилось два дня, сообщил журналистам, что члены комитета по открытым рынкам склоняются к мысли, что повышение ставок в целях усмирения растущей инфляции стартует в марте. При этом, по его словам, решения на сей счет принято не было. Однако на вопрос представителей прессы о том, будет ли регулятор рассматривать возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов, он ответил, что такую возможность не исключает.
На фоне этого заявления Пауэлла некоторые аналитики начали вести разговоры о возможности большего количества повышений ставки или повышения на большее число б.п.
Стратег Банка Сингапура Мох Сионг Сим заявил, что ожидания рынка составляли четыре повышения ставок в нынешнем году. По сути, речь шла о ежеквартальном повышении. Пауэлл своим заявлением дал понять, что будет более четырех.
«Курс EUR/USD впервые за долгое время опустился ниже уровня сопротивления в 1,1200, торгуясь у отметки в 1,1197. Стохастические вошли в зону перепроданности, что указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе», - комментируют аналитики «Финам».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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