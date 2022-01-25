Власов сообщил гражданам в России о увеличении пенсии сразу на 2 тыс. 200 рублей

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о документе, который позволит увеличить пенсионные начисления до 2200 рублей. Для того, чтобы иметь возможность повысить выплату, необходимо предоставить справку о нахождении на иждивении пенсионера детей, передает «Primpress.ru».
Пенсионный консультант Сергей Власов напомнил о праве получения дополнительной материальной помощи для пенсионеров за каждого ребенка, находящегося на его иждивении. При этом максимальное число иждивенцев не должно превышать 3 человек — доплата к пенсии будет начислена за каждого такого ребенка. Для получения надбавки необходимо предоставить в ближайшее отделение ПФР документа об иждивении ребенка, а также свидетельство о его рождении.
Сергей Власов разъяснил, что дополнительные средства будут начислены за ребенка-иждивенца возрастом до 23 лет и если он еще учится в школе, то дополнительных подтверждающих документов предоставлять не требуется.
«Если речь идет о студенте, понадобится справка из вуза, что он учится на очном отделении. Это важно, поскольку при заочном обучении получить дополнительные деньги пенсионеру, к сожалению, не удастся», - добавил консультант.
Власов отметил, что в 2022 году доплата за одного ребенка-иждивенца в среднем составляет 2200 рублей, если у пенсионера находится на содержании сразу трое детей, то сумма надбавки составит почти 6600 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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