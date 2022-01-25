Некоторые жители России получат по 1 тыс. рублей от соцзащиты до 28 января 2022 года

Сегодня, 10:39

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Некоторые жители России получат по 1 тыс. рублей от соцзащиты до 28 января 2022 года
Фото из открытых источников

Многим гражданам РФ будут перечислены дополнительные денежные средства на протяжении текущей недели от социальной защиты населения. Власти таким образом осуществят доплату, которую не успели перечислить гражданам страны из-за возникших обстоятельств. Об этом пишет онлайн издание PRIMPRESS. 

Сотрудники отделений соцзащиты, работающие в субъектах Федерации, доложили: подобное положение возникло вследствие того, что во многих российских регионах государственные власти проявили спешку и перечислили людям деньги за январь 2022 года. Имеется в виду выплата на детей 3-7 лет. Семьям с такими детьми поступили пособия за январь сразу после всех праздников. 

В Чувашии люди получили деньги 13 января. Из-за этого средства поступили без учёта индексации. Но ведь ПМ на детей увеличился в Российской Федерации с 2022 года, соответственно, должна стать больше и данная выплата. Но в середине января родителям пришли пособия без учета повышения. 

В ближайшее время соцзащита доначислит таким семьям положенные им средства. Доплата поступит на те же банковские карты, куда ранее было перечислено пособие. Детский прожиточным минимум в этом году вырос на 5,6% и составил 10 433 рубля. Это значит, что на одного ребенка будут платить на 500 рублей больше. Если в семье воспитываются двое таких детей, то им поступит сейчас дополнительно уже по тысяче рублей, отмечают специалисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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