Некоторые жители России получат по 1 тыс. рублей от соцзащиты до 28 января 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Многим гражданам РФ будут перечислены дополнительные денежные средства на протяжении текущей недели от социальной защиты населения. Власти таким образом осуществят доплату, которую не успели перечислить гражданам страны из-за возникших обстоятельств. Об этом пишет онлайн издание PRIMPRESS.
Сотрудники отделений соцзащиты, работающие в субъектах Федерации, доложили: подобное положение возникло вследствие того, что во многих российских регионах государственные власти проявили спешку и перечислили людям деньги за январь 2022 года. Имеется в виду выплата на детей 3-7 лет. Семьям с такими детьми поступили пособия за январь сразу после всех праздников.
В Чувашии люди получили деньги 13 января. Из-за этого средства поступили без учёта индексации. Но ведь ПМ на детей увеличился в Российской Федерации с 2022 года, соответственно, должна стать больше и данная выплата. Но в середине января родителям пришли пособия без учета повышения.
В ближайшее время соцзащита доначислит таким семьям положенные им средства. Доплата поступит на те же банковские карты, куда ранее было перечислено пособие. Детский прожиточным минимум в этом году вырос на 5,6% и составил 10 433 рубля. Это значит, что на одного ребенка будут платить на 500 рублей больше. Если в семье воспитываются двое таких детей, то им поступит сейчас дополнительно уже по тысяче рублей, отмечают специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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