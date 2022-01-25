Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной прибавке к выплате, о чем сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. Эти деньги получат пожилые люди, которым исполнилось 80 лет. Для таких граждан сумма выплаты будет увеличена вдвое, пишет primpress.ru .

Если в прошлом году сумма доплаты составляла 6 044 рубля, то сейчас с учетом индексации на 8,6% она будет равна 6 564 рублям. Эти деньги придут 80-летним россиянам вместе с пенсией и будут поступать каждый месяц. Подчеркнем, что данная выплата назначается в автоматическом режиме, поэтому пенсионеру не придется писать заявление и предоставлять различные документы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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