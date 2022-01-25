Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной прибавке к выплате, о чем сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. Эти деньги получат пожилые люди, которым исполнилось 80 лет. Для таких граждан сумма выплаты будет увеличена вдвое, пишет primpress.ru.
Если в прошлом году сумма доплаты составляла 6 044 рубля, то сейчас с учетом индексации на 8,6% она будет равна 6 564 рублям. Эти деньги придут 80-летним россиянам вместе с пенсией и будут поступать каждый месяц. Подчеркнем, что данная выплата назначается в автоматическом режиме, поэтому пенсионеру не придется писать заявление и предоставлять различные документы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...Подробнее
Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией. То, что США готовы...Подробнее
Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит...Подробнее
Несовершеннолетняя курила гашиш на квартире у барышни, с которой познакомилась через сайт знакомств. По информации...Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Жители Петербурга прочитали еженедельный отчет губернатора Александра Беглова и назвали его «лицемерным»....Подробнее
Комментировать