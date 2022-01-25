Назван период стажа, который не учтут для пенсии России

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Стало известно о том, какие периоды стажа не будут учитывать при назначении страховой пенсии по старости.
То есть, возможны ситуации, когда человек работал не один год, но этот период не будет учтен при расчете размера пенсии, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Она объяснила, что это может затронуть даже тех, кто работает официально и платит налоги, передает PRIMPRESS. Речь идет о самозанятых гражданах.
В России статус самозанятых граждан оформили уже около 4 млн человек. Но им стоит учитывать, что период работы в качестве самозанятого не будет включен в основной стаж при расчете пенсии по старости.
Происходит это из-за того, что самозанятые не платят страховые взносы за себя в Пенсионный фонд, то есть, их работа остается невидимой для ПФР, а значит, пенсионные права у них не формируются.
«То есть эти периоды не будут включаться в страховой стаж и по ним не будут начислять пенсионные коэффициенты. В результате такой человек, если и стаж, и коэффициенты он не наберет на других работах, не сможет получить право на страховую пенсию по старости в общеустановленный срок», – отметила сенатор.
Но можно избежать такой ситуации, если стать участником программы добровольного отчисления взносов в ПФР. В таком случае можно будет набрать баллы и стаж, необходимые для назначения страховой пенсии. На данный момент это 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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