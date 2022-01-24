В Институте экономики России предлагают выплатить всем гражданам по 130 тыс. рублей

По мнению российских экономистов, для того, чтобы скомпенсировать отставание России от других стран необходимо каждому россиянину выдать по 130 тысяч рублей.

Такое предложение сделали экономисты Института экономики роста им. Столыпина и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В своем обосновании эксперты предложили сделать резкий скачок потребления за счет целевых субсидий населению до 15% ВВП, что соответствует приблизительно 130 тысячам рублей. Деньги можно будет потратить на приобретение авто или жилья, обучение, лечение или иные приобретения.

Ученые утверждают, что увеличение доходов россиян в среднем более чем на 25% сможет изменить жизнь большей части населения страны. Выдавать данные средства можно в виде сертификатов, карточек, льготных кредитов.

Демограф Алексей Ракша заявил, что теоретически подобные выплаты смогут повлиять на рождаемость и прирост населения. Речь идет о 10 или даже 20 процентах. Однако, это в теории, а на деле все зависит от того, поверят ли россияне в то, что это будут не разовые выплаты, а желание правительства кардинально изменить экономику страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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