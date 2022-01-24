Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются абсолютно всем пожилым людям страны. Это стало возможным за счет повышения важного экономического показателя. Эту новость сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет информационное онлайн-издание PRIMPRESS.
Как утверждает Власов, в 2022 году в Российской Федерации увеличился ПМ. Это прожиточный минимум для российских пенсионеров. Подобный показатель является весьма важным фактором для большинства пожилых людей страны. От него напрямую зависит, какую сумму пенсии будут получать те, у кого установлена данная выплата меньшего размера. Когда пенсия пожилого человека ниже, чем ПМ, который установлен на уровне региона, то ему сделают региональную доплату до этого показателя. Если же разница в сумме обнаружена с общероссийским ПМ, то добавка к его пенсии в таком случае будет уже федеральной.
Власов подчеркнул, что с 2022 года федеральный ПМ для пенсионеров увеличен до 10 882 рублей. Получается, что эту сумму гарантированно смогут получить все пенсионеры. В том числе и такие пожилые люди, которые получают пенсию с более низкой суммой.
«Во многих регионах минимум как раз составляет около десяти тысяч рублей. Например, в Ивановской области это 10 012 рубля. В Костромской области ПМ равен 10 123 рублям. А в Калмыкии минимум для пожилых граждан сейчас составляет 10 120 рублей. Не меньше такой суммы смогут получить пенсионеры с 1 февраля», - рассказал эксперт.
Он добавил, что с 1 февраля получателям страховых пенсий придет также и доплата с учетом новой индексации на 8,6%. А у военных пенсионеров пенсии будут проиндексированы полноценно на эту величину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...Подробнее
Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...Подробнее
Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...Подробнее
Комментировать