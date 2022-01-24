Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются абсолютно всем пожилым людям страны. Это стало возможным за счет повышения важного экономического показателя. Эту новость сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет информационное онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждает Власов, в 2022 году в Российской Федерации увеличился ПМ. Это прожиточный минимум для российских пенсионеров. Подобный показатель является весьма важным фактором для большинства пожилых людей страны. От него напрямую зависит, какую сумму пенсии будут получать те, у кого установлена данная выплата меньшего размера. Когда пенсия пожилого человека ниже, чем ПМ, который установлен на уровне региона, то ему сделают региональную доплату до этого показателя. Если же разница в сумме обнаружена с общероссийским ПМ, то добавка к его пенсии в таком случае будет уже федеральной.

Власов подчеркнул, что с 2022 года федеральный ПМ для пенсионеров увеличен до 10 882 рублей. Получается, что эту сумму гарантированно смогут получить все пенсионеры. В том числе и такие пожилые люди, которые получают пенсию с более низкой суммой.

«Во многих регионах минимум как раз составляет около десяти тысяч рублей. Например, в Ивановской области это 10 012 рубля. В Костромской области ПМ равен 10 123 рублям. А в Калмыкии минимум для пожилых граждан сейчас составляет 10 120 рублей. Не меньше такой суммы смогут получить пенсионеры с 1 февраля», - рассказал эксперт.

Он добавил, что с 1 февраля получателям страховых пенсий придет также и доплата с учетом новой индексации на 8,6%. А у военных пенсионеров пенсии будут проиндексированы полноценно на эту величину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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