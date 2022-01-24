Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Сегодня, 20:54

0

Image 16+
Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются абсолютно всем пожилым людям страны. Это стало возможным за счет повышения важного экономического показателя. Эту новость сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет информационное онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждает Власов, в 2022 году в Российской Федерации увеличился ПМ. Это прожиточный минимум для российских пенсионеров. Подобный показатель является весьма важным фактором для большинства пожилых людей страны. От него напрямую зависит, какую сумму пенсии будут получать те, у кого установлена данная выплата меньшего размера. Когда пенсия пожилого человека ниже, чем ПМ, который установлен на уровне региона, то ему сделают региональную доплату до этого показателя. Если же разница в сумме обнаружена с общероссийским ПМ, то добавка к его пенсии в таком случае будет уже федеральной. 

Власов подчеркнул, что с 2022 года федеральный ПМ для пенсионеров увеличен до 10 882 рублей. Получается, что эту сумму гарантированно смогут получить все пенсионеры. В том числе и такие пожилые люди, которые получают пенсию с более низкой суммой. 

«Во многих регионах минимум как раз составляет около десяти тысяч рублей. Например, в Ивановской области это 10 012 рубля. В Костромской области ПМ равен 10 123 рублям. А в Калмыкии минимум для пожилых граждан сейчас составляет 10 120 рублей. Не меньше такой суммы смогут получить пенсионеры с 1 февраля», - рассказал эксперт. 

Он добавил, что с 1 февраля получателям страховых пенсий придет также и доплата с учетом новой индексации на 8,6%. А у военных пенсионеров пенсии будут проиндексированы полноценно на эту величину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Сегодня, 20:54

Россиянам рассказали, как досрочно погасить долг по ипотеке

Сегодня, 20:19

Часть пожилых граждан в России получит по 10 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 19:09

«Не девальвация, а намного хуже». Экономист Заборцев объяснил, что ждет россиян в феврале

Сегодня, 09:24

«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

Вчера, 21:54

Политолог Гращенков прокомментировал налог на сбережения в России

Вчера, 21:29

Пенсионеров, получающих выплату на карту, предупредили о списании денег

Вчера, 21:04

Разовая выплата 7000 рублей некоторым пенсионерам в РФ придет с 1 февраля

Вчера, 20:54

По 300 рублей от Сбербанка поступит некоторым гражданам в России через 2 дня

Вчера, 19:29

ПФР выдаст россиянам доплату индексации на 8,6% в феврале

Вчера, 10:14

ПФР проинформировал, куда уходят деньги граждан в России, которые не дожили до пенсии

Вчера, 09:19

Всем гражданам в РФ планируют выплатить по 10 тыс. рублей в 2022 году

Вчера, 09:14

В квитанциях ЖКХ у всех граждан в России появится новая строка о ТКО с февраля 2022 года

Вчера, 08:29

Пенсионеры в России будут обязаны заплатить новый налог с 1 февраля 2022 года

Вчера, 08:29

По 2 тыс. рублей получит каждый работающий гражданин в России с 1 февраля 2022 года

24-01-2022, 22:49

Некоторым пенсионерам в России начнут выплачивать по 10 000 рублей в 2022 году

24-01-2022, 22:49

Всех россиян, кто заходит в «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 25 января

24-01-2022, 16:04

Граждане в РФ 25-26 января получат 6200 рублей от соцзащиты

24-01-2022, 14:14

Россияне смогут получать по 10 000 рублей ежемесячно

24-01-2022, 13:29

Отдельным категориям граждан России снизят пенсию в феврале 2022 года

24-01-2022, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

24-01-2022, 22:44

0

Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....

Подробнее
Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

24-01-2022, 09:09

0

Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...

Подробнее
Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

23-01-2022, 22:44

0

Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...

Подробнее
Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

23-01-2022, 23:19

0

Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...

Подробнее
Еще одна петербургская пенсионерка «проинвестировала» аферистов на 2 миллиона рублей

Еще одна петербургская пенсионерка «проинвестировала» аферистов на 2 миллиона рублей

23-01-2022, 23:24

0

Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...

Подробнее
Sina: РФ играет на нервах Запада с помощью 140 кораблей

Sina: РФ играет на нервах Запада с помощью 140 кораблей

24-01-2022, 17:29

0

Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американский эсминец USS Roosevelt устроил провокацию против 6-ти российских кораблей

Американский эсминец USS Roosevelt устроил провокацию против 6-ти российских кораблей

24-01-2022, 10:09

0

Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...

Подробнее
Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

24-01-2022, 11:49

0

Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....

Подробнее
Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

Вчера, 11:56

0

Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...

Подробнее
Неизвестный российский комплекс РЭБ обрушил системы британского самолета-разведчика у границ Крыма

Неизвестный российский комплекс РЭБ обрушил системы британского самолета-разведчика у границ Крыма

24-01-2022, 17:39

0

Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...

Подробнее