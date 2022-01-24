Россиянам рассказали, как досрочно погасить долг по ипотеке

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Многие граждане стремятся погасить долг по ипотеке досрочно прежде всего, чтобы избавиться от психологического давления. О том, как это сделать, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Дайнеко упомянула, что ипотечный платеж каждый месяц одинаковый, он состоит из тела кредита и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов, а основной долг выплачивается медленно.
Досрочно погасить ипотеку можно частями или полностью. Выплата частями уменьшает сумму ежемесячного платежа или сокращает срок кредитования. Для оформления частичного погашения долга следует подать заявление в банк. В заявлении необходимо указать сумму к погашению. При уменьшении ежемесячного платежа снижается финансовая нагрузка заемщика. Таким образом заемщик обеспечивает себе гарантию платежеспособности на случай потери работы или других финансовых трудностей, но продолжает выплачивать ту же сумму, что и раньше, пишет ura.news.
Для того чтобы выплатить ипотечный кредит полностью, заемщик вносит на счет всю сумму долга и проценты, начисленные после последнего платежа. Заемщику выдадут закладную, а с жилья снимут все обременения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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