Часть пожилых граждан в России получит по 10 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 19:09

0

Image 16+
Часть пожилых граждан в России получит по 10 тыс. рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Отдельная категория российских пенсионеров может рассчитывать на материальную помощь от государства в размере 10 тысяч рублей. Указанная выплата будет предоставлена пожилым гражданам, имеющим статус инвалида. Причем характер такой помощи будет сугубо целевым, передает «UFAnotes».

Согласно пояснению специалистов Пенсионного фонда России, пенсионеры-инвалиды получат в 2022 году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Потратить ее можно будет на покупку специальных технических средств реабилитации, а непосредственно сама материальная помощь будет иметь вид электронных сертификатов. Также указывается, что вследствие целевого характера такой помощи, получить денежный эквивалент электронного сертификата не получится — ведь органы соцзащиты будут строго регулировать, куда был потрачен выданный сертификат. 

Также специалисты напомнили, что новые материальные выплаты могут получить ветераны труда, пенсионеры-жертвы техногенных катастроф и ветераны ВОВ — для них размер разовых выплат в среднем составит 3000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Сегодня, 20:54

Россиянам рассказали, как досрочно погасить долг по ипотеке

Сегодня, 20:19

Часть пожилых граждан в России получит по 10 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 19:09

«Не девальвация, а намного хуже». Экономист Заборцев объяснил, что ждет россиян в феврале

Сегодня, 09:24

«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

Вчера, 21:54

Политолог Гращенков прокомментировал налог на сбережения в России

Вчера, 21:29

Пенсионеров, получающих выплату на карту, предупредили о списании денег

Вчера, 21:04

Разовая выплата 7000 рублей некоторым пенсионерам в РФ придет с 1 февраля

Вчера, 20:54

По 300 рублей от Сбербанка поступит некоторым гражданам в России через 2 дня

Вчера, 19:29

ПФР выдаст россиянам доплату индексации на 8,6% в феврале

Вчера, 10:14

ПФР проинформировал, куда уходят деньги граждан в России, которые не дожили до пенсии

Вчера, 09:19

Всем гражданам в РФ планируют выплатить по 10 тыс. рублей в 2022 году

Вчера, 09:14

В квитанциях ЖКХ у всех граждан в России появится новая строка о ТКО с февраля 2022 года

Вчера, 08:29

Пенсионеры в России будут обязаны заплатить новый налог с 1 февраля 2022 года

Вчера, 08:29

По 2 тыс. рублей получит каждый работающий гражданин в России с 1 февраля 2022 года

24-01-2022, 22:49

Некоторым пенсионерам в России начнут выплачивать по 10 000 рублей в 2022 году

24-01-2022, 22:49

Всех россиян, кто заходит в «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 25 января

24-01-2022, 16:04

Граждане в РФ 25-26 января получат 6200 рублей от соцзащиты

24-01-2022, 14:14

Россияне смогут получать по 10 000 рублей ежемесячно

24-01-2022, 13:29

Отдельным категориям граждан России снизят пенсию в феврале 2022 года

24-01-2022, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

24-01-2022, 22:44

0

Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....

Подробнее
Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

24-01-2022, 09:09

0

Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...

Подробнее
Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

23-01-2022, 22:44

0

Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...

Подробнее
Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

Армен Саркисян подал в отставку с президентского поста

23-01-2022, 23:19

0

Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...

Подробнее
Еще одна петербургская пенсионерка «проинвестировала» аферистов на 2 миллиона рублей

Еще одна петербургская пенсионерка «проинвестировала» аферистов на 2 миллиона рублей

23-01-2022, 23:24

0

Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...

Подробнее
Sina: РФ играет на нервах Запада с помощью 140 кораблей

Sina: РФ играет на нервах Запада с помощью 140 кораблей

24-01-2022, 17:29

0

Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американский эсминец USS Roosevelt устроил провокацию против 6-ти российских кораблей

Американский эсминец USS Roosevelt устроил провокацию против 6-ти российских кораблей

24-01-2022, 10:09

0

Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...

Подробнее
Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

24-01-2022, 11:49

0

Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....

Подробнее
Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

Вчера, 11:56

0

Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...

Подробнее
Неизвестный российский комплекс РЭБ обрушил системы британского самолета-разведчика у границ Крыма

Неизвестный российский комплекс РЭБ обрушил системы британского самолета-разведчика у границ Крыма

24-01-2022, 17:39

0

Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...

Подробнее