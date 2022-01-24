Часть пожилых граждан в России получит по 10 тыс. рублей в 2022 году

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Отдельная категория российских пенсионеров может рассчитывать на материальную помощь от государства в размере 10 тысяч рублей. Указанная выплата будет предоставлена пожилым гражданам, имеющим статус инвалида. Причем характер такой помощи будет сугубо целевым, передает «UFAnotes».
Согласно пояснению специалистов Пенсионного фонда России, пенсионеры-инвалиды получат в 2022 году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Потратить ее можно будет на покупку специальных технических средств реабилитации, а непосредственно сама материальная помощь будет иметь вид электронных сертификатов. Также указывается, что вследствие целевого характера такой помощи, получить денежный эквивалент электронного сертификата не получится — ведь органы соцзащиты будут строго регулировать, куда был потрачен выданный сертификат.
Также специалисты напомнили, что новые материальные выплаты могут получить ветераны труда, пенсионеры-жертвы техногенных катастроф и ветераны ВОВ — для них размер разовых выплат в среднем составит 3000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
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