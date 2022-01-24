«Не девальвация, а намного хуже». Экономист Заборцев объяснил, что ждет россиян в феврале

Сегодня, 09:24

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«Не девальвация, а намного хуже». Экономист Заборцев объяснил, что ждет россиян в феврале
Фото из открытых источников

Снижение рубля продолжится в феврале, уверен известный экономист и предприниматель Петр Заборцев. Он подчеркнул, что для россиян начнется непростой период, так как девальвация рубля может повлечь ряд достаточно жестких решений со стороны Центробанка, передает PRIMPRESS.

Эксперт прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, что означает повышение ключевой ставки. И, по мнению Заборцева, это в 2022 году может произойти даже не один раз.

Но при повышении ключевой ставки спрос на внутреннем рынке будет падать, так как подорожают кредиты. И это повлечет снижение экономики в стране.

Российская экономика, полагает Заборцев, в лучшем случае войдет в процесс стагнации, но не исключено, что может дойти и до падения выпуска. Но при любом из этих сценариев цены продолжат расти. Такая ситуация классифицируется как стагфляция, что даже опаснее, чем девальвация рубля, предупредил экономист.

Стагфляция происходит очень редко, но все же сейчас риск подобного сценария в России высок, полагает эксперт. Он предупредил, что если дойдет до стагфляции, материальное положение россиян ухудшится еще больше.

При раскручивании стагфляционной спирали цены повышаются, снижая спрос, а это провоцирует снижение производства и доходов, что еще больше ограничивает спрос.

«Такая ситуация может доставить нам всем много хлопот. Увеличит бедность и неравенство», – подчеркнул экономист.

Эксперт посоветовал россиянам пытаться не только сохранить текущий уровень доходов, но и искать варианты его увеличения. А также он призвал всех не рисковать, и для вложений выбирать только инструменты с высокой степенью надежности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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