«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Гражданам Российской Федерации объяснили, как обманули всех людей пожилого возраста во время осуществления механизма индексации пенсий в государстве. Миллионы людей преклонного возраста, как оказалось теперь, чиновники просто ввели в заблуждение. Это сообщил лидер российских справедливороссов Сергей Миронов, пишет на своих страницах онлайн издание PRIMPRESS.
Как утверждает политик, речь сейчас идёт об одной из наиболее многочисленных категорий пенсионеров. Это те пожилые граждане, которым государство перечисляет их пенсии по линии министерства обороны или правоохранительных ведомств. Ещё в далёком 2012 году для этих уже немолодых граждан Российской Федерации учредили такое правило - пенсии для них составят 54% от былого оклада. Далее данный показатель будет постепенно повышаться. В результате придёт к тому, что пенсия данной категории получателей составит 100%.
Шли годы, на протяжении которых небольшая индексация выплат «съедалась» инфляцией. Затем, несколько позднее, правительство заморозило процесс увеличения денежного довольствия на 2% ежегодно. Теперь стало видно, что в итоге пенсии военных не растут так, как было обещано.
«В итоге людей обманули, получилась ну прямо совсем «урезанная» индексация», — рассказал Миронов.
Впрочем, он добавил, что недавнее решение президента Владимира Путина об индексации военных пенсий на 8,6% сможет приблизить эту категорию граждан к «получению обещанных денег». Напомним, что прибавку военные должны получить уже в феврале, хотя изначально планировалось проиндексировать им пенсии в октябре и всего на 4%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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