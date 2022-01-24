Политолог Гращенков прокомментировал налог на сбережения в России

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
На протяжении всего 2022 года гражданам Российской Федерации необходимо будет вносить платежи по новым налогам на банковские вклады. Выплаты по налогам на процентный доход лягут на плечи также и всех банковских вкладчиков, имеющих депозиты ниже 1 миллиона рублей.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков недавно объяснил: этим самым российское правительство «раскулачивает» средний класс страны. Эту информацию представил онлайн-портал Infox.ru.
Несколько раньше журналисты издания узнали у финансово-экономических аналитиков, что налог на доходы с депозитов жителей Российской Федерации коснётся даже тех держателей вкладов, у которых в банке находятся свыше 700 тысяч рублей. Гращенков утверждает, что по меркам развитых стран 700 тысяч — это немного. Согласно статистике, число вкладчиков с депозитами более 700 тысяч совсем немного — менее 10%. Большинство же граждан держит сбережения около 100 тысяч рублей или меньше.
Ранее СМИ сообщали, что некоторые пожилые граждане в РФ недовольны пенсией, которую получили за январь 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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