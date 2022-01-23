По 300 рублей от Сбербанка поступит некоторым гражданам в России через 2 дня

Крупнейшее в РФ учреждение по кредитованию, Сбербанк, сообщило об очередном бонусе. Этот презент вручат каждому, кто будет получать свою заработную плату и пенсию на карточку этого банка. Об этом пишет онлайн-издание PRIMPRESS.

Сотрудники Сбера сообщают: зарплатным клиентам данного финучреждения доступны уникальные платёжные возможности. Об этих льготах знают немногие владельцы банковского счета. Главным образом это относится к выгодной подписке «СберПрайм». Этот бонус предоставляет широкий доступ к самым разным сервисам экосистемы Сбербанка. Всего за 1 рубль держатели зарплатных карточек имеют приятную возможность оформить эту подписку. За эту сумму гражданин получает доступ на целых три месяца. Сразу же после оформления подписки владельцу карты поступает 300 рублей. Это считается промокод. Его можно тратить на покупки в маркетах банка. Деньги поступают пользователю через 2 рабочих дня после оформления подписки. Необходимо, чтобы стоимость покупки была от 1500 рублей. При этом условии можно будет потратить деньги, пришедшие в личный кабинет.

Как утверждают эксперты, данный бонус доступен всем гражданам России, получающим зарплату в Сбере. Однако он имеет определённые ограничения. Прежде покупки в сервисах банка этим пользователем не должны проводиться. Но при этом всем, кто оформит подписку, в любом случае гарантируется бесплатная доставка товаров.

«Быть зарплатным клиентом Сбера выгодно. Наши зарплатные клиенты уже имеют некоторые преимущества при использовании сервисов банка. Так, ряд кредитных продуктов предлагается им на более выгодных условиях. Теперь мы открываем для зарплатных клиентов новые возможности для решения самых разнообразных задач быстро и выгодно с помощью подписки «СберПрайм» и сервисов экосистемы», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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