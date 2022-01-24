Разовая выплата 7000 рублей некоторым пенсионерам в РФ придет с 1 февраля

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит 7000 рублей. Об этом сообщило издание PRIMPRESS.
Речь идет о региональной выплате. Рассчитывать на средства могут как неработающие пенсионеры, так и те, которые даже на склоне лет продолжают трудиться, если они признаны детьми войны. Так называют пенсионеров, которые до момента окончания ВОВ не достигли совершеннолетия.
Решение о разовой выплате детям войны было принято властями Ставрополья. В минувшие годы сумма такой разовой выплаты составляла 5 000 рублей. В 2022-ом году размер был повышен. Дети войны смогут получить единовременно на 2 000 рублей больше - 7 000 рублей.
Следует отметить, что на региональные пособия пенсионеры, которые являются детьми войны, могут рассчитывать и в других областях и краях страны. Но, подчеркивает издание, суммы разные. Некоторые регионы России сделали такое пособие ежемесячным - в размере 1 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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