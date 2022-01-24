Пенсионеров, получающих выплату на карту, предупредили о списании денег

Вчера, 21:04

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Пенсионеров, получающих выплату на карту, предупредили о списании денег
Фото из открытых источников

Российских пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, подстерегает новая опасность. В случае образования задолженности перед ресурсными компаниями с их счета могут списать крупные денежные суммы. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов, это прежде всего касается тех граждан, которые уезжают на длительное время из дома. Например, пенсионер уехал на дачу, а вернувшись, обнаружил списание большой суммы. Однако средства спишут не мошенники, так как они сняли бы со счета все средства. Списанием денег с карт активно занимаются ресурсные компании, которые поставляют населению коммунальные услуги.

Если уехавший из дома пенсионер забыл оплатить услуги ЖКХ, то коммунальщики сразу же подают на него в суд, после чего сумма долга может быть списана с пенсионной карты. Как сказал эксперт, в России запрещено списывать за долги  всю сумму пенсии, но если на карте накапливаются деньги, то эту сумму считают не выплатой, а сбережениями. Это значит, что деньги можно списать за долги на законных основаниях, пишет primpress.ru.

В этой связи Власов рекомендовал пенсионерам своевременно оплачивать услуги ЖКХ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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