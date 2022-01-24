Пенсионеров, получающих выплату на карту, предупредили о списании денег

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Российских пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, подстерегает новая опасность. В случае образования задолженности перед ресурсными компаниями с их счета могут списать крупные денежные суммы. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов, это прежде всего касается тех граждан, которые уезжают на длительное время из дома. Например, пенсионер уехал на дачу, а вернувшись, обнаружил списание большой суммы. Однако средства спишут не мошенники, так как они сняли бы со счета все средства. Списанием денег с карт активно занимаются ресурсные компании, которые поставляют населению коммунальные услуги.
Если уехавший из дома пенсионер забыл оплатить услуги ЖКХ, то коммунальщики сразу же подают на него в суд, после чего сумма долга может быть списана с пенсионной карты. Как сказал эксперт, в России запрещено списывать за долги всю сумму пенсии, но если на карте накапливаются деньги, то эту сумму считают не выплатой, а сбережениями. Это значит, что деньги можно списать за долги на законных основаниях, пишет primpress.ru.
В этой связи Власов рекомендовал пенсионерам своевременно оплачивать услуги ЖКХ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Развернутые на территории Мурманской области России комплексы радиоэлектронной борьбы стали головной болью Норвегии....Подробнее
Лидер фракции либерал-демократов Владимир Жириновский сообщил россиянам о новой единовременной денежной выплате для...Подробнее
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал об отмене индексации пенсий. Выяснилось, что российских пенсионеров ввели в...Подробнее
Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать над своей территорией, когда они направляются с миссией на...Подробнее
Комментировать