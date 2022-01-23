ПФР выдаст россиянам доплату индексации на 8,6% в феврале

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
В Пенсионном фонде рассказали о доплате, которую смогут получить многие пенсионеры вместе с выплатой в феврале. Речь идет о неработающих пенсионерах, которые получают по линии фонда страховые пенсии.
Недавно Госдума приняла законопроект о новом показателе индексации таких выплат. По распоряжению Владимира Путина отныне индексация страховых пенсий будет установлена на уровне 8,6%. Законопроект направили в Совет Федерации, после чего его отнесут на подписание президенту. После подписания документа пенсионный фонд проведет процедуру доиндексации выплат.
Доплату пожилые люди получат уже через несколько недель вместе со своей пенсией. Для получения денег заявление подавать не нужно - доплату начислят автоматически.
Как сказали в Совете Федерации, средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит около 19 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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