ПФР проинформировал, куда уходят деньги граждан в России, которые не дожили до пенсии

В Пенсионном фонде объяснил, что происходит с денежными средствами граждан, которые умерли до пенсии. Об этом, к слову, у Пенсионного фонда интересовались многие граждане, пишет PRIMPRESS .

В обращении в ПФР женщина поинтересовалась, почему не возвращается сумма, которую перечисляли за период работы, например, родным умершего.

Пенсионный фонд разъяснил, что все деньги, поступающие в ПФР, складываются в общий котел и далее распределяются между пенсионерами в зависимости от того, какую пенсию им начислили. При этом, как заявили в ПРФ, страховые взносы платит не сам работник. Их уплачивает в ПФР работодатель и выплачиваются они не с зарплаты работника.

«Страховые взносы за работников идут на выплату текущих пенсий. Поэтому такая система называется солидарной», – отметили в ПФР.

Правопреемники могут получить не выплаченную за месяц пенсию, если пенсионер умер до даты получения. Также правопреемники могут получить средства с индивидуальных пенсионных накоплений, если таковы были.

Эксперты отмечают, что на данный момент, исходя из данных статистики, в России около 50% жителей не доживают до пенсии. Так, согласно данных статистики смертность среди мужчин до 65 лет составляет 43%, что является самым высоким показателем в Европе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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