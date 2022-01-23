Всем гражданам в РФ планируют выплатить по 10 тыс. рублей в 2022 году

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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По 10 тыс. рублей могут выплатить всем российским гражданам в будущем, если будет принят соответствующий законопроект.
Депутаты из фракции «Справедливая Россия» разработали законопроект, в котором предполагается поэтапное введение гарантированного дохода в размере 10 тыс. рублей для всех граждан страны, сообщает PRIMPRESS.
Выплачивать справедливый базовый доход предлагают начать с семей с детьми. Поэтому на первом этапе, если законопроект будет принят, по 10 тыс. рублей получат семьи с детьми на каждого члена семьи.
На втором этапе справедливый доход в аналогичном размере предложено ввести и для пожилых людей. И на третьем этапе эта выплата будет начисляться всем гражданам РФ по праву рождения.
Внесли этот законопроект на рассмотрение в Госдуму еще в прошлом году. Его рассматривал профильный комитет. Законопроект, комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил, и теперь он будет проходить этап правок, после чего его включат в программу весенней сессии в Госдуме. Рассматривать законопроект депутаты, возможно, будут уже в марте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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