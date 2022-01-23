Пенсионеры в России будут обязаны заплатить новый налог с 1 февраля 2022 года

Российские пенсионеры с 1 февраля будут вынуждены заплатить новый налог. Речь идет о налоге на прибыль с депозитов, объясняет PRIMPRESS .

О необходимости уплатить налог банки будут уведомлять своих вкладчиков. Банки также передадут информацию о прибыли по вкладам в налоговые органы. И после этого граждане получат информацию о том, какой налог с них будет удержан.

Так, придется теперь платить налог с процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках. Эксперты отмечают, что такие вклады есть у многих пожилых россиян. Но платить налог придется только на сумму выше определенного лимита, который зависит от размера ключевой ставки.

Стоит отметить, что сами вклады не подлежат налогообложению, так как они не признаются доходами граждан.

Уплачивать налог на доходы по вкладам предыдущего года необходимо будет до декабря текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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