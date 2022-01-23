В квитанциях ЖКХ у всех граждан в России появится новая строка о ТКО с февраля 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Уже в марте не очень приятный сюрприз ждет некоторых россиян, который они обнаружат в своих квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как сообщили региональные операторы, ответственные за вывоз мусора, неплательщиков ждут штрафные санкции.
Теперь, если данная коммунальная услуга не будет оплачена вовремя, то на 31-й день будет начислена пеня. Так что всем, кто не оплатил за мусор в январе - в марте придут платежки с повышенными цифрами.
В РФ подобное нововведение вводится впервые. В последние два года к должникам за жилищно-коммунальные платежи никакие санкции не применялись.
Как объяснили специалисты, отсутствовавшие штрафы для населения связаны с тем, что услуга вывоза мусора «проходила обкатку» в регионах. Расчет делается на то, что своевременная оплата подобных услуг поспособствует быстрому и своевременному вывозу мусора из дворов.
Пени должникам будут начислять на основании пункта 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
В Прибалтике НАТО готовится к войне с Россией. Приемы отражения атаки Москвы в случае ее гипотетического «вторжения» в...Подробнее
Российская Федерация готова мгновенно обрушить на военнослужащих Украины, аэродромы и базы военного подчинения этой...Подробнее
В ночь на 22 января в Киев прибыли свыше 90 тысяч килограммов американского летального вооружения, сообщает издание...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Накануне днём Кингисеппские полицейские приняли очередной звонок о «минировании» дежурной части. Тревога вновь...Подробнее
Комментировать