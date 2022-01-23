В квитанциях ЖКХ у всех граждан в России появится новая строка о ТКО с февраля 2022 года

Сегодня, 08:29

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В квитанциях ЖКХ у всех граждан в России появится новая строка о ТКО с февраля 2022 года
Фото из открытых источников

Уже в марте не очень приятный сюрприз ждет некоторых россиян, который они обнаружат в своих квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили региональные операторы, ответственные за вывоз мусора, неплательщиков ждут штрафные санкции.

Теперь, если данная коммунальная услуга не будет оплачена вовремя, то на 31-й день будет начислена пеня. Так что всем, кто не оплатил за мусор в январе - в марте придут платежки с повышенными цифрами.

В РФ подобное нововведение вводится впервые. В последние два года к должникам за жилищно-коммунальные платежи никакие санкции не применялись.  

Как объяснили специалисты, отсутствовавшие штрафы для населения связаны с тем, что услуга вывоза мусора «проходила обкатку» в регионах. Расчет делается на то, что своевременная оплата подобных услуг поспособствует быстрому и своевременному вывозу мусора из дворов.

Пени должникам будут начислять на основании пункта 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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