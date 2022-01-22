Некоторым пенсионерам в России начнут выплачивать по 10 000 рублей в 2022 году

Сегодня, 22:49

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Некоторым пенсионерам в России начнут выплачивать по 10 000 рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Пенсионерам Российской Федерации в 2022 году перечислят дополнительную денежную выплату. Получить эти деньги смогут не все граждане пожилого возраста. Эти деньги, выделяемые из государственной казны, предоставляются пенсионерам на определенные цели. Эту информацию сообщил аналитик по пенсионным вопросам Сергей Власов, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждает финансовый специалист, новое перечисление денежных средств пенсионеры Российской Федерации уже начали получать с января нынешнего года. Средний размер указанного перечисления составил ориентировочно 10 000 рублей. Деньги отправляются для этих целей один раз в году. Данная субсидия предназначена российским гражданам преклонного возраста, имеющим инвалидность. 

Власов акцентировал внимание на том, что эти деньги перечисляют отделения социальной защиты населения. Для того чтобы такая помощь была выделена, необходимо предоставить заключение медицинского специалиста о том, что пациенту необходимо приобрести технические средства реабилитации (ТСР). Деньги государство выделяет ориентированно для выполнения указанных мероприятий. Получить указанную сумму по-другому не выйдет. Если все условия соблюдены, то граждане получат право на этот вид поддержки федерального уровня, акцентирует внимание эксперт. 

«Деньги граждане получат в виде электронного сертификата. Его можно использовать при покупке техники. Получить средства иначе, то есть обычными деньгами, нельзя», - добавил специалист. 

Отметим, что с февраля получающим страховую пенсию по инвалидности россиянам установится повышенная индексация выплат. Она составит 8,6 процента. Это будет рекордный за все последние годы в нашей стране уровень.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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