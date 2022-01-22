По 2 тыс. рублей получит каждый работающий гражданин в России с 1 февраля 2022 года

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
В первых числах февраля новое очередное поступление денег ждёт всех работающих граждан Российской Федерации. Власти просто не могут не начислить дополнительные денежные средства своим сотрудникам. В противном случае они нарушат закон. Такую информацию сообщили в Роструде. Об этом пишет онлайн издание PRIMPRESS.
Как утверждают специалисты по экономике и финансам, начиная с 1 февраля 2022 года, в Российской Федерации необходимо увеличить работникам их заработные платы. Одна из статей Трудового кодекса гласит о том, что индексация заработных плат осуществляется на основании увеличения потребительских цен за минувший год и текущего уровня инфляции. Прошло немного времени с того момента, как Росстат сообщил, что цены в государстве по результатам 2021 года увеличились на 8,39%. То есть, точно на такую цифру необходимо поднять заработные платы жителей страны в феврале 2022 года, подчеркнули в Роструде.
Любой работодатель, который откажется увеличить доходы своих работников, понесёт денежное взыскание. На предпринимателя в таком случае наложат штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. В случае с организацией речь идет о штрафе уже от 30 до 50 тысяч рублей. Добавим, что размер средней зарплаты в России сейчас, по данным того же Росстата, составляет уже почти 60 тысяч рублей. Но эти цифры не соответствуют действительности.
Чтобы понять настоящий уровень заработков, нужно смотреть на модальную зарплату, а она равна примерно 25 тысячам рублей. Это значит, что прибавка для каждого работника в феврале в среднем составит около двух тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Семидесятишестилетний петербуржец стал очередной жертвой телефонного мошенничества. Подобные случаи не редкость, но...Подробнее
В Прибалтике НАТО готовится к войне с Россией. Приемы отражения атаки Москвы в случае ее гипотетического «вторжения» в...Подробнее
Российская Федерация готова мгновенно обрушить на военнослужащих Украины, аэродромы и базы военного подчинения этой...Подробнее
Комментировать