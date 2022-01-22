По 2 тыс. рублей получит каждый работающий гражданин в России с 1 февраля 2022 года

В первых числах февраля новое очередное поступление денег ждёт всех работающих граждан Российской Федерации. Власти просто не могут не начислить дополнительные денежные средства своим сотрудникам. В противном случае они нарушат закон. Такую информацию сообщили в Роструде. Об этом пишет онлайн издание PRIMPRESS.

Как утверждают специалисты по экономике и финансам, начиная с 1 февраля 2022 года, в Российской Федерации необходимо увеличить работникам их заработные платы. Одна из статей Трудового кодекса гласит о том, что индексация заработных плат осуществляется на основании увеличения потребительских цен за минувший год и текущего уровня инфляции. Прошло немного времени с того момента, как Росстат сообщил, что цены в государстве по результатам 2021 года увеличились на 8,39%. То есть, точно на такую цифру необходимо поднять заработные платы жителей страны в феврале 2022 года, подчеркнули в Роструде.

Любой работодатель, который откажется увеличить доходы своих работников, понесёт денежное взыскание. На предпринимателя в таком случае наложат штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. В случае с организацией речь идет о штрафе уже от 30 до 50 тысяч рублей. Добавим, что размер средней зарплаты в России сейчас, по данным того же Росстата, составляет уже почти 60 тысяч рублей. Но эти цифры не соответствуют действительности.

Чтобы понять настоящий уровень заработков, нужно смотреть на модальную зарплату, а она равна примерно 25 тысячам рублей. Это значит, что прибавка для каждого работника в феврале в среднем составит около двух тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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