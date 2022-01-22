Всех россиян, кто заходит в «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 25 января

Сегодня, 16:04

0

Image 16+
Всех россиян, кто заходит в «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 25 января
Фото из открытых источников

Для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» с 25 января будет доступна новая функция. Представители крупнейшего в стране банка рассказали, какими дополнительными опциями смогут воспользоваться клиенты, пишет PRIMPRESS.

В мобильном приложении и в десктоп-версии можно будет сформировать общий кошелек, куда смогут перечислить деньги несколько человек. Этой опцией можно будет воспользоваться, например, для того, чтобы собрать деньги на день рождения коллеги.

Такая же функция поможет родителям сброситься на праздники детям в детском саду, или друзья смогут воспользоваться такой функцией, чтобы собрать на подарок или общий праздник. В общем, вариантов применения новой функции множество.

К тому же в приложении можно будет легко отследить, сколько денег пришло от других людей. Чтобы узнать эту сумму, достаточно будет зайти в «Сбербанк Онлайн» и войти в категорию  «Сборы и чеки».  Там будут отображаться переводы от всех участников.

Также можно будет указать финальную сумму, и тогда приложение подскажет, сколько еще необходимо собрать денег.

Приложение теперь предлагает и красивые поздравления для друзей и родственников клиентов банка. Теперь к празднику можно отправить деньги на карту и сопроводить перевод открыткой или даже видео-поздравлением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Всех россиян, кто заходит в «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 25 января

Сегодня, 16:04

Граждане в РФ 25-26 января получат 6200 рублей от соцзащиты

Сегодня, 14:14

Россияне смогут получать по 10 000 рублей ежемесячно

Сегодня, 13:29

Отдельным категориям граждан России снизят пенсию в феврале 2022 года

Сегодня, 11:09

ПФР начал прием заявлений на выплату 19 000 рублей для работающих и неработающих граждан РФ

Сегодня, 09:14

Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Сегодня, 09:09

Некоторым российским пенсионерам со стажем до 1991 года проведут перерасчет выплат

Сегодня, 08:34

Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Вчера, 22:44

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Вчера, 20:39

По 4 тыс. рублей поступят гражданам в России на карту «МИР» с 24 января 2022 года

Вчера, 20:39

Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Вчера, 17:09

Новая выплата в размере 14000 рублей «автоматически» придет россиянам в феврале

Вчера, 14:39

Финансист Ордов предупредил о новой беде для пенсионеров с 24 января 2022 года

Вчера, 12:24

Эксперт Власов: Пенсионерам в России нужна новая справка о доходах с 1 февраля 2022 года

Вчера, 12:19

С 1 февраля в квитанциях ЖКХ россиян появится новая строка

Вчера, 11:54

В ПФР рассказали работающим пенсионерам, как узнать размер страховой пенсии

Вчера, 11:04

Пенсионерам в России объявили о разовой выплате 17 000 рублей весной 2022 года

Вчера, 09:19

Пенсионный фонд обратился к женщинам по поводу выплаты за стаж 15 лет

22-01-2022, 17:49

Пожилым гражданам в России резко увеличат выплаты на 3 тыс. 500 рублей с 1 февраля 2022 года

22-01-2022, 17:49

Семьи с детьми получат по 11000 рублей от соцзащиты до 24 января 2022 года

22-01-2022, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Вчера, 20:39

0

Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....

Подробнее
Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Вчера, 17:09

0

25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....

Подробнее
Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

22-01-2022, 12:19

0

Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...

Подробнее
Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

21-01-2022, 19:04

0

Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный...

Подробнее
РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград

РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград

21-01-2022, 23:24

0

Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были...

Подробнее
Доктор экономических наук Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Доктор экономических наук Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Вчера, 11:29

0

В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Вчера, 22:44

0

Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...

Подробнее
10 000 придут каждому, у кого есть карта «Мир»

10 000 придут каждому, у кого есть карта «Мир»

21-01-2022, 18:34

0

Каждому держателю банковской карты национальной платежной системы «Мир» зачислят по десять тысяч. Но для этого нужно...

Подробнее
Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Сегодня, 09:09

0

Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...

Подробнее
Петербургский пенсионер лишился 12 миллионов, но понял это только месяц спустя

Петербургский пенсионер лишился 12 миллионов, но понял это только месяц спустя

22-01-2022, 13:19

0

Семидесятишестилетний петербуржец стал очередной жертвой телефонного мошенничества. Подобные случаи не редкость, но...

Подробнее