Всех россиян, кто заходит в «Сбербанк Онлайн», ждет большая неожиданность с 25 января

Для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» с 25 января будет доступна новая функция. Представители крупнейшего в стране банка рассказали, какими дополнительными опциями смогут воспользоваться клиенты, пишет PRIMPRESS .

В мобильном приложении и в десктоп-версии можно будет сформировать общий кошелек, куда смогут перечислить деньги несколько человек. Этой опцией можно будет воспользоваться, например, для того, чтобы собрать деньги на день рождения коллеги.

Такая же функция поможет родителям сброситься на праздники детям в детском саду, или друзья смогут воспользоваться такой функцией, чтобы собрать на подарок или общий праздник. В общем, вариантов применения новой функции множество.

К тому же в приложении можно будет легко отследить, сколько денег пришло от других людей. Чтобы узнать эту сумму, достаточно будет зайти в «Сбербанк Онлайн» и войти в категорию «Сборы и чеки». Там будут отображаться переводы от всех участников.

Также можно будет указать финальную сумму, и тогда приложение подскажет, сколько еще необходимо собрать денег.

Приложение теперь предлагает и красивые поздравления для друзей и родственников клиентов банка. Теперь к празднику можно отправить деньги на карту и сопроводить перевод открыткой или даже видео-поздравлением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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