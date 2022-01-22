Граждане в РФ 25-26 января получат 6200 рублей от соцзащиты

До 26 января граждане РФ получат выплаты, которые приходят им по линии отделений социальной защиты.

В региональных отделениях ведомства рассказали, что придут в ближайшие несколько дней выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, передает PRIMPRESS .

Многие пособия ранее перечислили досрочно и многие получили их еще в конце декабря. Например, в декабре пришли пособия беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Получили также досрочно пособия и родители, воспитывающие детей в одиночку. А вот выплаты на детей от трех до семи лет не выплачивали досрочно. Они будут перечислены до 26 января включительно. Также в ближайшие дни будут начислены пособия при рождении второго и третьего ребенка, пособия на питание беременным женщинам, компенсация проезда из сельской местности до центральных больниц в районах.

Стоит отметить, что оформить выплату на детей от трех до семи лет могут семьи, в которых средний доход ниже прожиточного минимума. Такая выплата устанавливается с учетом размера прожиточного минимума в регионе и составляет 50% от его размера. В среднем по стране это около 6 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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