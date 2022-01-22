Граждане в РФ 25-26 января получат 6200 рублей от соцзащиты

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
До 26 января граждане РФ получат выплаты, которые приходят им по линии отделений социальной защиты.
В региональных отделениях ведомства рассказали, что придут в ближайшие несколько дней выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, передает PRIMPRESS.
Многие пособия ранее перечислили досрочно и многие получили их еще в конце декабря. Например, в декабре пришли пособия беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Получили также досрочно пособия и родители, воспитывающие детей в одиночку. А вот выплаты на детей от трех до семи лет не выплачивали досрочно. Они будут перечислены до 26 января включительно. Также в ближайшие дни будут начислены пособия при рождении второго и третьего ребенка, пособия на питание беременным женщинам, компенсация проезда из сельской местности до центральных больниц в районах.
Стоит отметить, что оформить выплату на детей от трех до семи лет могут семьи, в которых средний доход ниже прожиточного минимума. Такая выплата устанавливается с учетом размера прожиточного минимума в регионе и составляет 50% от его размера. В среднем по стране это около 6 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Некоторые российские пенсионеры подсчитали, какая пенсия у них будет после индексации на 8,6%, и неприятно удивились....Подробнее
Аналитик издания «Свободная пресса» Дмитрий Родионов считает, что последние действия Великобритании, направленные на...Подробнее
Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный...Подробнее
Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Каждому держателю банковской карты национальной платежной системы «Мир» зачислят по десять тысяч. Но для этого нужно...Подробнее
Комментировать