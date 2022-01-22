Россияне смогут получать по 10 000 рублей ежемесячно

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписал документ, согласно которому малообеспеченные семьи получат новую выплату. Таким образом, некоторые категории граждан могут получить поддержку от государства в вопросе обеспечения детей товарами отечественного производства. Этот план будет реализован с помощью «детских карт» – аналог «Пушкинской карты», которая предназначена для молодежи, пишет primpress.ru .

Как подчеркнул Мантуров, льготы могут стать не только поддержкой для семей с детьми, но и стимулом для отечественных производителей. Известно, что основное потребление одежды, обуви и спортивного инвентаря сейчас приходится на зарубежный кластер. В свою очередь президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что введение «детских карт» очень кстати.

Она отметила, что размер пособий может составлять от 10 тысяч рублей в месяц, а неиспользованные средства на карте не должны сгорать, чтобы родители могли в любое время приобрести товары для детей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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