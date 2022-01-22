Отдельным категориям граждан России снизят пенсию в феврале 2022 года

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
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На протяжении 2022 года 5 категорий российских пенсионеров попадут в ситуацию, когда их пенсии окажутся меньшими, чем раньше. О таких случаях написала в своем паблике «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте» бывший руководитель группы юристов в одном из управлений Пенсионного фонда Российской Федерации Ирина Сивакова. Об этом сообщается в информационном онлайн издании URA.Ru.
Первое. Пенсионные выплаты по случаю потери кормильца, рассчитываемые на основании пенсии умершего родственника. Когда одному иждивенцу пенсию назначили быстро и сразу, но затем также за пенсией обратился другой иждивенец, то первому его пенсию пересчитают. Она станет меньшей, с учетом теперь уже не одного, а сразу двух получателей. Сумма пенсии, естественно снизится.
Второй случай. Инвалид, когда наступил возраст выхода на трудовую пенсию, может начать получать пенсию ниже, чем была. Если на момент достижения возраста пенсионера, ему платили пенсию на протяжении 10 лет и больше, то закон Российской Федерации запрещает назначать пенсию по старости в меньшей сумме. А наоборот делать этот же закон разрешает.
Третий вариант. Жителям России, которые переедут из регионов Крайнего Севера, также будут уменьшены пенсии в двух случаях. Во-первых, когда, переезжая в несеверный регион, гражданин не наработал минимального стажа — 15 лет в районах КС или 20 лет в приравненных местностях. Во-вторых, когда пенсионер, хотя и обладает этим минимумом северного стажа, но переезжает при этом из субъекта Федерации, где установлен высокий районный коэффициент.
Четвёртый случай. Детям, потерявшим родителя, выплачивают пенсию по случаю потери кормильца до того момента, как им исполнится 18 лет. Далее им могут предоставить пенсию, если этот ребенок поступил на дневное отделение учебного заведения. Но сумма такой новой пенсии может быть меньше той, что ребенок получал до 18-летия.
Случай пятый. Получатель минимальной пенсии, покинувший Россию. Соцдоплата прекращается, если пенсионер получает вид на жительство, поэтому и размер пенсии в таком случае снизится. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсии выше уровня инфляции. По его словам, выплаты нужно поднять не на 8,4%, а на 8,6%. Пока нет окончательных данных по инфляции, поэтому нужен зазор, отметил Путин. Государственная дума приняла законопроект такого повышения в трех чтениях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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