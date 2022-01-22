ПФР начал прием заявлений на выплату 19 000 рублей для работающих и неработающих граждан РФ

Сегодня, 09:14

0

Image 16+
ПФР начал прием заявлений на выплату 19 000 рублей для работающих и неработающих граждан РФ
Фото из открытых источников

19 тыс. рублей могут получить при определенных условиях россияне от государства, независимо от того, работают они или нет.

Данная выплата также не зависит от уровня доходов, поэтому, подавать документы на ее оформление смогут и те, у кого доход существенно выше среднего, пишет PRIMPRESS.

Речь идет о выплате, которую начисляет государство всем, кто решился на усыновление ребенка. Выдаваться это денежное пособие будет приемным родителям или попечителям, а также тем, кто оформит опекунство над ребенком.

Стоит отметить, что это разовая выплата и до конца января она составляет 18 886 рублей. Но с февраля выплата будет выше, поскольку и она попадает под индексацию.

С 2022 года оформляет эту выплату Пенсионный фонд России, хотя ранее для ее получения необходимо было обращаться в отделения социальной защиты населения. Если усыновляют ребенка, которому исполнилось восемь лет и он является инвалидом, то выплата составит 144 тыс. рублей.

Важно отметить, что выплачивается эта выплата на каждого усыновленного ребенка. Подавать документы на оформление выплаты необходимо в течение полугода со дня усыновления.

Для оформления выплаты необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ об установлении опеки, а также копию решения суда, где рассматривался вопрос об усыновлении.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ПФР начал прием заявлений на выплату 19 000 рублей для работающих и неработающих граждан РФ

Сегодня, 09:14

Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Сегодня, 09:09

Некоторым российским пенсионерам со стажем до 1991 года проведут перерасчет выплат

Сегодня, 08:34

Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Вчера, 22:44

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Вчера, 20:39

По 4 тыс. рублей поступят гражданам в России на карту «МИР» с 24 января 2022 года

Вчера, 20:39

Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Вчера, 17:09

Новая выплата в размере 14000 рублей «автоматически» придет россиянам в феврале

Вчера, 14:39

Финансист Ордов предупредил о новой беде для пенсионеров с 24 января 2022 года

Вчера, 12:24

Эксперт Власов: Пенсионерам в России нужна новая справка о доходах с 1 февраля 2022 года

Вчера, 12:19

С 1 февраля в квитанциях ЖКХ россиян появится новая строка

Вчера, 11:54

В ПФР рассказали работающим пенсионерам, как узнать размер страховой пенсии

Вчера, 11:04

Пенсионерам в России объявили о разовой выплате 17 000 рублей весной 2022 года

Вчера, 09:19

Пенсионный фонд обратился к женщинам по поводу выплаты за стаж 15 лет

22-01-2022, 17:49

Пожилым гражданам в России резко увеличат выплаты на 3 тыс. 500 рублей с 1 февраля 2022 года

22-01-2022, 17:49

Семьи с детьми получат по 11000 рублей от соцзащиты до 24 января 2022 года

22-01-2022, 16:14

Доступность ипотеки в России становится всё призрачнее. Прогнозируемая ставка по кредитам - 16%

22-01-2022, 14:29

Пенсионеры в России с выплатами до 24 800 рубл. получат надбавку в 2022 году

22-01-2022, 13:24

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

22-01-2022, 12:19

ПФР разъяснил россиянам, когда придет выплата 8 тыс. рублей в 2022 году

22-01-2022, 10:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Вчера, 20:39

0

Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....

Подробнее
Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Вчера, 17:09

0

25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....

Подробнее
Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское

22-01-2022, 12:19

0

Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...

Подробнее
Пенсионеры в России неприятно удивились размеру пенсий после индексации на 8,6%

Пенсионеры в России неприятно удивились размеру пенсий после индексации на 8,6%

21-01-2022, 16:34

0

Некоторые российские пенсионеры подсчитали, какая пенсия у них будет после индексации на 8,6%, и неприятно удивились....

Подробнее
Депутат Мосгордумы выяснил, в чём источник проблем современной России: во всём виноват Ленин

Депутат Мосгордумы выяснил, в чём источник проблем современной России: во всём виноват Ленин

21-01-2022, 12:49

0

Сергей Митрохин, член федерального политического комитета «Яблока» и по совместительству депутат Московской городской...

Подробнее
Аналитик Родионов: Лондон объявил Москве войну

Аналитик Родионов: Лондон объявил Москве войну

21-01-2022, 14:24

0

Аналитик издания «Свободная пресса» Дмитрий Родионов считает, что последние действия Великобритании, направленные на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Петербургском автосервисе

21-01-2022, 19:04

0

Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный...

Подробнее
РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград

РФ поддержит неожиданный союзник в случае атаки НАТО на Калининград

21-01-2022, 23:24

0

Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были...

Подробнее
Доктор экономических наук Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Доктор экономических наук Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Вчера, 11:29

0

В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...

Подробнее
Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов

Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов

21-01-2022, 10:59

0

Великобритания поставила Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов. Доставлялись они военно-транспортными...

Подробнее