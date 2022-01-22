ПФР начал прием заявлений на выплату 19 000 рублей для работающих и неработающих граждан РФ

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
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19 тыс. рублей могут получить при определенных условиях россияне от государства, независимо от того, работают они или нет.
Данная выплата также не зависит от уровня доходов, поэтому, подавать документы на ее оформление смогут и те, у кого доход существенно выше среднего, пишет PRIMPRESS.
Речь идет о выплате, которую начисляет государство всем, кто решился на усыновление ребенка. Выдаваться это денежное пособие будет приемным родителям или попечителям, а также тем, кто оформит опекунство над ребенком.
Стоит отметить, что это разовая выплата и до конца января она составляет 18 886 рублей. Но с февраля выплата будет выше, поскольку и она попадает под индексацию.
С 2022 года оформляет эту выплату Пенсионный фонд России, хотя ранее для ее получения необходимо было обращаться в отделения социальной защиты населения. Если усыновляют ребенка, которому исполнилось восемь лет и он является инвалидом, то выплата составит 144 тыс. рублей.
Важно отметить, что выплачивается эта выплата на каждого усыновленного ребенка. Подавать документы на оформление выплаты необходимо в течение полугода со дня усыновления.
Для оформления выплаты необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ об установлении опеки, а также копию решения суда, где рассматривался вопрос об усыновлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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