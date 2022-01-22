Гражданам в России раскрыли неприятную правду, почему нельзя повысить пенсии более чем на 8,6%

Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать пенсии военным и страховые пенсии решили не более чем на 8,6%, пишет PRIMPRESS .

На февраль запланирована индексация сразу нескольких выплат. В частности, на 8,6% вырастут страховые пенсии и пенсии тем, кто получает их по линии Минобороны или правоохранительных ведомств. Но важно отметить, что индексироваться будет сумма, которая выплачивалась на конец года.

Решение об индексации на уровне 8,6% было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что из-за высокой инфляции в 2021 году размер индексации необходимо пересмотреть.

Тем не менее, многие пенсионеры считают эту индексацию недостаточной, поскольку цены выросли гораздо сильнее, хотя это и не отразилось в официальном уровне инфляции.

Прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Андрей Исаев. Он подчеркнул, что повышение пенсий не может быть сразу очень большим, поскольку это спровоцирует негативные последствия, которые выльются в снижение реальных доходов пожилых граждан.

Слишком резкое повышение выплат может разогнать инфляцию, и это сразу же ударит по социально незащищенным слоям населения, в том числе по пенсионерам.

Эксперты отмечают, что в некоторых российских регионах инфляция по итогам 2021 года была ниже общего уровня по стране. А это значит, что реальные доходы проживающих там пенсионеров вырастут. Хотя есть и регионы, где ситуация противоположная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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