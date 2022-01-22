Некоторым российским пенсионерам со стажем до 1991 года проведут перерасчет выплат

Пенсии тех, кто имеет стаж до 1991 года, могут пересчитать по новым правилам. Об этом рассказали эксперты, объяснив, что необходимо сделать, чтобы пенсия выросла, передает PRIMPRESS .

В России много пенсионеров, которые успели поработать еще во времена Советского Союза. Немало и тех, у кого практически весь трудовой стаж приходится на это время. Кто-то поработал лишь несколько лет, или даже месяцев. Тем не менее, так называемый советский стаж в ряде случаев является основанием для пересчета пенсий.

Президент РФ Владимир Путин уже отдал распоряжение ввести новую схему учета стажа для всех пенсионеров, которые в советское время успели поработать в различных советских республиках. И таких граждан немало, поскольку в СССР переехать из одной республики в другую было просто, как и просто отправиться поработать в другую республику на какое то время.

По новой системе такие периоды работы будут учитываться в упрощенной форме. Теперь ПФР будет сам направлять необходимые запросы в бывшие советские государства, чтобы получить подтверждение трудового стажа. Пенсионерам необходимо будет написать в ПФР заявление об учете трудового стажа за период СССР и предоставить документы, которые бы подтверждали период стажа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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