Некоторым российским пенсионерам со стажем до 1991 года проведут перерасчет выплат

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
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Пенсии тех, кто имеет стаж до 1991 года, могут пересчитать по новым правилам. Об этом рассказали эксперты, объяснив, что необходимо сделать, чтобы пенсия выросла, передает PRIMPRESS.
В России много пенсионеров, которые успели поработать еще во времена Советского Союза. Немало и тех, у кого практически весь трудовой стаж приходится на это время. Кто-то поработал лишь несколько лет, или даже месяцев. Тем не менее, так называемый советский стаж в ряде случаев является основанием для пересчета пенсий.
Президент РФ Владимир Путин уже отдал распоряжение ввести новую схему учета стажа для всех пенсионеров, которые в советское время успели поработать в различных советских республиках. И таких граждан немало, поскольку в СССР переехать из одной республики в другую было просто, как и просто отправиться поработать в другую республику на какое то время.
По новой системе такие периоды работы будут учитываться в упрощенной форме. Теперь ПФР будет сам направлять необходимые запросы в бывшие советские государства, чтобы получить подтверждение трудового стажа. Пенсионерам необходимо будет написать в ПФР заявление об учете трудового стажа за период СССР и предоставить документы, которые бы подтверждали период стажа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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