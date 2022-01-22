Решение принято: гражданам в России выплатят по 10 тыс. рублей с 27 января 2022 года

Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем желающим, если они станут участниками исследования. Имеются ограничения в возрасте кандидатов. Больше ничего не помешает получить деньги. Об этом пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS.

Разовую выплату 10 тысяч рублей дадут жителям России, готовым участвовать в процессе исследования новой вакцины против вируса SARS-CoV-2. Препарат создан центром имени Гамалеи. Этот коллектив учёных прежде произвёл «Спутник V», «Спутник Лайт». В настоящее время специалисты центра приступили к исследованию назальной версии данных вакцинных препаратов. Испытывать очередную вакцину от центра поручено ООО «РИК-Фарма». Данную компанию в декабре 2021 года назначено организатором и руководителем процесса. Из числа россиян наберут добровольцев. Эти люди напишут своё согласие на введение препарата, как внутримышечно, так и интраназально. Медицинские специалисты будут тщательно отслеживать состояние каждого испытуемого человека. С этой целью участников госпитализируют сразу же после введения им вакцины. У них возьмут все необходимые анализы.

Как утверждают организаторы, к испытаниям допустят взрослых граждан Российской Федерации возрастом от 18 до 55 лет. В проектной документации указан такой диапазон возраста. В конце декабря финишировали испытания новой вакцины на животных. Скоро стартует процедура апробирования препарата на людях. Сумма денежной компенсации каждому участнику составит 10 000 рублей. Всего организаторы исследований выделят на эти цели 9,2 миллиона рублей. А получить такие деньги сможет фактически каждый россиянин, который выставит свою кандидатуру.

Отметим, что новая вакцина сильно отличается от всех других, которые сейчас представлены на отечественном рынке. Препарат разработан с использованием технологии VLP. Это вирусоподобные частицы, которые схожи с вирусами, но не способны к инфицированию из-за отсутствия вирусного генома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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