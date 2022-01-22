Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году

Вчера, 20:39

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Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
Фото из открытых источников

Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы. Увеличение пенсии будут осуществлять благодаря тому, что кардинально поменялся МРОТ. Эту радостную для пенсионеров весть сообщила юрист Ирина Сивакова, сообщает информационное онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждает юрист, МРОТ в 2022 году увеличат на 8,6%. Таково федеральное значение, утвержденное в конце 2021 года специальным законом. Повышение данного показателя стало рекордным за все последние годы. Так решил глава государства Владимир Путин. Первоначально МРОТ планировали поднять меньше, однако президент настоял на данном уровне. В соответствии с ним, за труд в России обязаны платить по 13 890 рублей. 

Сивакова утверждает, что в итоге добавку к зарплате получат многие пенсионеры, которые трудятся. Если ранее зарплата не дотягивала до данной цифры — то её теперь увеличат. Но очень важно, чтобы пенсионер работал на полную ставку. Одновременно доходы повышаются и у тех работающих пожилых людей, у которых в трудовом договоре прописан механизм индексации зарплат в зависимости от МРОТ. Это значит — они тоже дождутся увеличения своих выплат на 8,6%, по аналогии с неработающими пенсионерами. 

«Необходимость периодической индексации (по МРОТ, инфляции или другим критериям) подтверждается и Рострудом, и высшими судебными инстанциями. Единственное исключение сделано для государственных и муниципальных организаций: заработки их сотрудников повышаются только на основании специальных нормативных актов», — отмечает Сивакова. 

Напомним, что в этом году на 8,6% увеличатся страховые и военные пенсии для неработающих пенсионеров. Такое решение принято президентом и уже одобрено высшими органами власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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