По 4 тыс. рублей поступят гражданам в России на карту «МИР» с 24 января 2022 года

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С начала новой недели держатели банковских карт платежной системы «Мир» смогут получить денежную выплату. Речь идет о владельцах пластика, которые оплатили свои поездки на прошлой неделе. Они получат деньги в рамках программы возвращения денег за путешествия по России. Правительство вернет гражданам часть средств, потраченных ими на бронирование поездки в пределах страны.
Выплата полагается всем людям, проживающим во всех российских регионах. Для этого нужно выбрать направление и оплатить его банковской картой «Мир». Продажи будут открыты до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля. Если будет выбран круиз по рекам, то срок поездок продлят до 1 июня. С одного бронирования по максимуму можно будет вернуть до 20 тысяч рублей. Но как правило, в среднем сумма возврата составляет около 4180 рублей, пишет primpress.ru.
Гражданам, оплатившим поездки на этой неделе, деньги начнут поступать на счета уже с 24 января.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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