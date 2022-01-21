Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

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25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным. Документ был подготовлен в связи с несправедливостью, которая заключается в том, что пенсионеры при оплате коммунальных услуг переплачивают из-за комиссий, которые вводятся кредитными организациями. В этой связи власти подготовили проект постановления, которое отменит комиссии при оплате услуг ЖКХ, осуществляемой с помощью банковской карты. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже одобрил это решение и призвал Кабмин принять такой документ, пишет primpress.ru.
Таким образом, российские пенсионеры, у которых есть банковская карта, получат новую льготу. Ожидается, что летом тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4%. Учитывая этот факт, а также то, что многие банки берут комиссию за оплату таких услуг, можно понять, что расходы пенсионеров существенно увеличатся. К тому же пожилым гражданам приходится тратить деньги на товары первой необходимости, цены на которые тоже растут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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