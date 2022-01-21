Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз

Сегодня, 17:09

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Пенсионеров, у которых есть банковская карта, ждет сюрприз
Фото из открытых источников

25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее  затратным. Документ был подготовлен в связи с несправедливостью, которая заключается в том, что пенсионеры при оплате коммунальных услуг переплачивают из-за комиссий, которые вводятся кредитными организациями. В этой связи власти подготовили проект постановления, которое отменит комиссии при оплате услуг ЖКХ,  осуществляемой с помощью банковской карты. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже одобрил это решение и призвал Кабмин принять такой документ,  пишет primpress.ru.

Таким образом, российские пенсионеры, у которых есть банковская карта, получат новую льготу. Ожидается, что летом тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4%. Учитывая этот факт, а  также то,  что  многие банки берут комиссию за оплату таких услуг, можно понять,  что  расходы пенсионеров  существенно увеличатся. К тому  же пожилым гражданам приходится тратить деньги на товары первой необходимости, цены на которые тоже растут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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