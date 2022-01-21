Новая выплата в размере 14000 рублей «автоматически» придет россиянам в феврале

Сегодня, 14:39

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Новая выплата в размере 14000 рублей «автоматически» придет россиянам в феврале
Фото из открытых источников

В феврале россияне автоматически получат новую денежную выплату. Средства гражданам начислят в заочном порядке, о чем рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.  По ее словам, россияне, которые заболеют, смогут получить положенную им выплату без всяких усилий с их стороны.

Как известно, сами больничные листы будут оформляться при помощи «заочных технологий». В случае необходимости меры поддержки россиян  будут продлеваться автоматически на период подъема заболеваемости. Кроме того, сейчас рассматривается возможность продлевать больничный лист без посещения поликлиники. Эта мера будет очень актуальна, так как, предположительно, заболеваемость коронавирусом в стране будет только расти.

Стоит также сказать, что с нынешнего года размеры больничных в России изменились. Так, минимальная сумма пособия не может быть ниже МРОТ, то есть ниже суммы в 13 890 рублей. Такую сумму должен получить каждый работающий россиянин в случае болезни. Размер максимальной выплаты равен 78 207 рублям,  пишет primpress.ru

Правила назначения пособия не изменятся. Так, если у работника стаж составляет менее пяти лет, ему выплатят 60 % от средней зарплаты. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, то сумма пособия увеличится до 80 %. Полную сумму заработка выдадут тем, кто проработал восемь и более лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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