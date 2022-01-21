С 1 февраля в квитанциях ЖКХ россиян появится новая строка

Сегодня, 11:54

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С 1 февраля в квитанциях ЖКХ россиян появится новая строка
Фото из открытых источников

С февраля миллионы россиян начнут получать квитанции на оплату услуг ЖКХ, где они увидят новый тариф на вывоз мусора. В платежках появится строка о твердых коммунальных отходах (ТКО).

Ранее данный платеж включали в оплату содержания жилого помещения. Но теперь эту услугу россияне будут оплачивать отдельно. Хотя в России индексация тарифов ЖКХ проходит в июле, стоимость этой услуги повысится уже сейчас. Дело в том, что региональные операторы по вывозу мусора терпят большие убытки.

Надо сказать, что этот тариф в регионах отличается. Так, в Приморском крае он рассчитывается с учетом числа людей, проживающих в квартире. Жители региона заплатят в феврале по 80 рублей с одного человека, пишет primpress.ru. В других субъектах РФ за вывоз мусора граждане будут платить с учетом площади жилья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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