Эксперт Власов: Пенсионерам в России нужна новая справка о доходах с 1 февраля 2022 года

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В Сети стала распространяться информация о том, что с 1 февраля с каждого пожилого россиянина потребуют справку, касающуюся уровня материального обеспечения. Как пишут СМИ, этот документ следует предоставить налоговой службе.
По этой причине каждый пенсионер должен будет явиться в налоговую службу и заполнить форму, в которой необходимо указать, если ли у него дополнительные доходы. Если гражданин укажет, что они есть, то с него станут взимать налог на доходы физических лиц. Если же пенсионер укажет, что дополнительных доходов у него нет, то его могут проверить на их наличие, запросив выписку из банковских счетов. Пенсионный эксперт Власов назвал эту информацию абсурдом, поскольку он уверен, что никто не будет приглашать пенсионеров в налоговую, пишет primpress.ru.
Эксперт подчеркивает, что пенсионерам не стоит переживать по этому поводу, так как никакие изменения на это счет в законодательство не вносились. Вместе с тем он отметил, что налоговое законодательство будут ужесточать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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