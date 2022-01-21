Финансист Ордов предупредил о новой беде для пенсионеров с 24 января 2022 года

Сегодня, 12:24

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Финансист Ордов предупредил о новой беде для пенсионеров с 24 января 2022 года
Фото из открытых источников

В самой ближайшей перспективе на всей территории Российской Федерации продолжится увеличение стоимости товаров и услуг. На этой почве россиян ожидают многие различные неприятные сюрпризы. Максимальный ущерб от процессов в стране ощутят в первую очередь незащищенные слои населения, особенно пенсионеры. Такую мысль высказал завкафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS. 

Как утверждает финансово-экономический специалист, по 2021 году в РФ было ясно: инфляционный маховик уже раскручен весьма мощно. Индекс дефлятора стал значительно выше индекса увеличения потребительской стоимости. Аналитик выдал свой прогноз: положение с инфляцией в России на ближайший период никак не улучшится. Первое полугодие 2022-го будет преподносить соотечественникам только сюрпризы неприятного толка: увеличение цен на те или иные товары. 

Прежде инфляцию подстёгивала пандемия коронавируса. Волны этой болезни играли с рыночными ценами. Далее за дело будут браться непосредственные производители товаров. Коммерсанты созрели для того, чтобы активно повышать цены. 

«Вслед за ковидными волнами мы начнем отсчет инфляционных волн теперь уже по причине переноса цен производителей», — предостерег Ордов. 

Ещё финансист напомнил о том, что весьма серьезную настороженность мировых аналитиков в настоящий период времени вызывает и ситуация в Европе. На данном на континенте в декабре 2021 года рост цен был рекордным за прошедшее 30-летие. Но ведь Российская Федерация традиционно импортирует огромный поток самых разнообразных товаров по-прежнему из Старого Света. В связи с этим эксперт констатирует, что к концу текущего года в России вряд ли осуществим прогноз Центробанка о понижении инфляции до 4-5%. 

«Если старушка Европа решит ничего не предпринимать радикального, то 5% инфляции в России мы не увидим даже к концу 2022 года», — резюмировал Ордов. 

Отметим, что на днях Банк России снова подтвердил свои ожидания по инфляции и заявил, что к концу этого года она снизится до 4 процентов. На таком же уровне этот показатель будет и в ближайшие несколько лет, уверен регулятор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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