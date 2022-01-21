В ПФР рассказали работающим пенсионерам, как узнать размер страховой пенсии

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Уже в феврале многие россияне смогут получить выплаты всех «пропущенных» индексаций. Как рассказали в Пенсионном фонде России, речь идет о работающих пенсионерах. Однако для получения денег должны быть выполнены определенные условия. Как известно, выплаты этой категории граждан не подлежат индексации. Им начнут выплачивать надбавку с учетом всех «пропущенных» индексаций как только работающие пенсионеры прекратят трудовую деятельность. Деньги будет начислены через четыре месяца после увольнения.
Например, пенсионер уволился в октябре прошлого года, в таком случае доплату он сможет получить в феврале нынешнего года. Дело в том, что работодатели отправляют в фонд отчеты в ноябре за октябрь, а в ПФР эти сведения поступят только в декабре. По этой причине решение об индексации примут в январе, а значит, пенсионер получит свои деньги только в феврале, пишет primpress.ru
Если пенсионер снова официально устроится на работу, то выплату он будет получать уже в увеличенном размере.
Отметим, что с информацией о страховой пенсии по старости с учетом индексации, производимой за период осуществления трудовой деятельности пенсионера, можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда. Также на портале госуслуг можно заказать соответствующую справку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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