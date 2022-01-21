Пенсионерам в России объявили о разовой выплате 17 000 рублей весной 2022 года

Лидер фракции либерал-демократов Владимир Жириновский сообщил россиянам о новой единовременной денежной выплате для людей пожилого возраста.

По словам парламентария, в России растет социальное неравенство: доходы малоимущих и бедных россиян становятся все ниже, а очень богатые жители страны становятся еще богаче.

В связи со сложившейся ситуацией в текущую сессию члены нижней палаты парламента планируют принять несколько законопроектов, которые смогут улучшить жизнь многим россиянам. Первым на очереди законопроект о новой денежной выплате для пенсионеров - тринадцатой пенсии.

По данным Росстата, в 2021 году средняя пенсия в России составляла 15 801 рубль. После проведенной индексации на 8,6% - 17 159 рублей. Следовательно, 13-я пенсия должна быть не менее этой суммы.

Жириновский также сообщил о повышении минимального размера оплаты труда на первом этапе до 15 000 рублей, а затем - до 30 000.

«Необходимо как можно быстрее направить все силы на повышение благосостояния россиян. Пенсионеры должны получать самое меньшее 50 000, а зарплаты должны быть от 150 000 рублей. Все граждане нашей страны должны иметь свою жилплощадь. Это реально - строительных мощностей в России хватает. Нужно строить дороги и сделать бесплатным высшее образование», - заявил Жириновский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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