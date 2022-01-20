Пенсионный фонд обратился к женщинам по поводу выплаты за стаж 15 лет

Женщины, у которых имеется трудовой стаж не менее 15 лет, могут рассчитывать на определенные преференции при выходе на пенсию. Но при условии, что ими соблюден и ряд других важных требований. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России, пишет издание Primpress.

Более ранний выход на пенсию отечественное пенсионное законодательство предусматривает для женщин, которые подарили жизнь нескольким детям, воспитав их.

Так, многодетные матери, у которых имеется трое отпрысков, могут рассчитывать на пенсию уже в 57 лет. Гражданки России, которым посчастливилось стать мамами четырех детей, на пенсию вправе оформиться в 56 лет. Ну а матери пятерых детей на заслуженный отдых могут выйти уже в 50 лет.

Но только в случае если женщина, многодетная мама, накопила трудовой стаж не менее 15 лет. Только в таком случае пенсия ей будет назначена сразу.

Средний размер страховой пенсии в РФ был на уровне 17 500 рублей. Однако после индексации в размере 8,6%, инициированной президентом страны Владимиром Путиным, он повысится до 19 000 рублей. Именно столько, в среднем, и будут получать досрочно оформившие пенсию женщины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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