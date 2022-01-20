Пожилым гражданам в России резко увеличат выплаты на 3 тыс. 500 рублей с 1 февраля 2022 года

ПФР сообщил о дополнительных категориях российских пенсионеров, которых ожидает дополнительная индексация с 1 февраля.

С февраля в РФ повышение коснется не только страховых и военных пенсий, но и выплат, которые получают льготные категории пенсионеров.

В первую очередь это ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг, который сокращенно именуют НСУ. Ожидается, что указанные выплаты вырастут на 8,4%. Но официально процент индексации пока не утвержден, возможно, что он окажется выше.

Что касается федеральных льготников, размер их выплат напрямую зависит от того, перевели ли они НСУ в денежный вид или получают лекарства и путевки. Инвалиды ВОВ, например, смогут получать дополнительно по 6328 рублей в месяц в случае отказа от набора в натуральном виде. Если же отказа нет, то сумма с учетом индексации будет 5014 рублей. Ветераны боевых действий и жители блокадного Ленинграда смогут получить 3482 рубля при сохранении НСУ - 2168 рублей. Членам семей погибших ветеранов выплата повысится до 1900 рублей. Родители и жены погибших военных в случае замены набора на деньги будут получать по 4746 рублей. Инвалиды первой группы будут получать до 4430 рублей в месяц, второй группы - по 3164 рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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