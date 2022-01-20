Пожилым гражданам в России резко увеличат выплаты на 3 тыс. 500 рублей с 1 февраля 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
ПФР сообщил о дополнительных категориях российских пенсионеров, которых ожидает дополнительная индексация с 1 февраля.
С февраля в РФ повышение коснется не только страховых и военных пенсий, но и выплат, которые получают льготные категории пенсионеров.
В первую очередь это ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг, который сокращенно именуют НСУ. Ожидается, что указанные выплаты вырастут на 8,4%. Но официально процент индексации пока не утвержден, возможно, что он окажется выше.
Что касается федеральных льготников, размер их выплат напрямую зависит от того, перевели ли они НСУ в денежный вид или получают лекарства и путевки. Инвалиды ВОВ, например, смогут получать дополнительно по 6328 рублей в месяц в случае отказа от набора в натуральном виде. Если же отказа нет, то сумма с учетом индексации будет 5014 рублей. Ветераны боевых действий и жители блокадного Ленинграда смогут получить 3482 рубля при сохранении НСУ - 2168 рублей. Членам семей погибших ветеранов выплата повысится до 1900 рублей. Родители и жены погибших военных в случае замены набора на деньги будут получать по 4746 рублей. Инвалиды первой группы будут получать до 4430 рублей в месяц, второй группы - по 3164 рубля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...Подробнее
С 10 по 20 февраля будут проведены совместные манёвры войск Белоруссии и Российской Федерации под названием «Союзная...Подробнее
Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...Подробнее
Все, кто получает пенсии по линии Министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, до конца текущей недели...Подробнее
Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...Подробнее
Военные базы и вооружение России в Латинской Америке, о возможности размещения которых в последнее время только и...Подробнее
Петербургский ресторатор Александр Коновалов высказался об антиковидной политике властей Санкт-Петербурга, отметив, что...Подробнее
Судя по жалобам на портале «Наш Санкт-Петербург» , поступающим в связи с повсеместно неубранным мусором, крысы...Подробнее
Комментировать