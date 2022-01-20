Семьи с детьми получат по 11000 рублей от соцзащиты до 24 января 2022 года

Некоторые российские семьи 23 и 24 января получат еще одну выплату. Начислят им по 11 тыс. рублей от региональных министерств социальной защиты населения, сообщает PRIMPRESS .

Это пособие, которое могут получить семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет. Но оформить это пособие могут только семьи, которые отвечают определенным критериям.

Так называемые «путинские» выплаты сейчас могут получать на детей, которые родились с 2018 года, а уровень доходов в родителей не выше двух прожиточных минимумов в регионе проживания.

Из-за длительных новогодних праздников выплата немного припозднилась, но финансирование уже обеспечено и средства на данные выплаты перечислены в бюджеты регионов. Поэтому до 24 января эту выплату должны перечислить всем, кто ее оформил.

Эксперты подчеркнули, что размер пособия зависит от региона проживания, но в среднем по стране это сумма около 11 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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