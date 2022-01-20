Доступность ипотеки в России становится всё призрачнее. Прогнозируемая ставка по кредитам - 16%

Сегодня, 14:29

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Доступность ипотеки в России становится всё призрачнее. Прогнозируемая ставка по кредитам - 16%
Фото из открытых источников

По прогнозу аналитика «Фридом Финанс» Александра Осина, рост ставок по ипотеке достигнет максимума в шестнадцать процентов уже к середине этого года.

Экономист считает, что расчётный уровень ключевой ставки Центрального банка РФ на две тысячи двадцать второй год составит примерно от восьми до одиннадцати процентов. Соответственно такому сценарию событий, уровень ставок по ипотеке продолжит свой рост. Осин считает, что максимальные значения будут достигнуты уже к середине года.

По словам другого эксперта, старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, рост продолжится, но, как предполагает она, примерно до тринадцати процентов. Экономист подчёркивает, что в первом квартале средняя ипотечная ставка скорее всего будет зафиксирована на отметке в районе 11%. При этом она может остаться на этом уровне, но только в том случае, если не произойдёт потрясений экономического и геополитического характера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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